البرلمان الليبي يمنح الثقة لحكومة الوفاق "خلال أسابيع"

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دولياً، عقيلة صالح، الأحد، أن المجلس سيجتمع "خلال الأسابيع القادمة" لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي انتقلت بالفعل إلى العاصمة طرابلس وبدأت بترسيخ سلطتها.

وقال صالح للصحافيين عقب اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، في القاهرة إنه أطلع الأخير على "المساعي المبذولة حالياً لعقد جلسة لمجلس النواب" الذي يتخذ من طبرق شرق ليبيا مقراً له "خلال الأسابيع المقبلة للنظر في تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني" التي يترأسها فايز السراج.

وفرض الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي عقوبات تتضمن "حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول داخل الاتحاد الأوروبي" على ثلاثة مسؤولين ليبيين لـ"عرقلتهم" عمل حكومة الوفاق، من بينهم عقيلة صالح.

وسيبدأ تنفيذ العقوبات مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، الجمعة.

وينص الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر برعاية الأمم المتحدة على أن عمل "حكومة الوفاق الوطني" يبدأ مع نيلها ثقة مجلس النواب المعترف به دولياً ومقره مدينة طبرق.

لكن حكومة الوفاق أعلنت الشهر الماضي بدء عملها استناداً إلى بيان تأييد وقعه 100 نائب من 198 بعد فشلها في الحصول على الثقة تحت قبة مجلس النواب إثر محاولات متكررة انتهت بالعجز عن الوصول إلى النصاب القانوني لعقد الجلسات.

وكانت هذه الحكومة قد حظيت بدعم دولي كبير قبل ولادتها، مع استعجال المجتمع الدولي التعامل مع حكومة توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم، في مواجهة خطر تمدد تنظيم "داعش" في ليبيا.

وتعهدت الدول الكبرى، إلى جانب الاعتراف بشرعيتها وحصر التعامل معها، تقديم الدعم المالي لها، والنظر في مساندتها عسكرياً في مواجهة "داعش" الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) على مسافة حوالي 300 كلم من سواحل أوروبا.