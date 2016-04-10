رئيس حكومة الوفاق الليبية يصل إلى القاهرة

وصل منذ قليل رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ونائبه أحمد معيتيق إلى مطار القاهرة الدولية.

وبحسب مصادر مقربة من المجلس الرئاسي في طرابلس لـ"العربية.نت" فإن السراج ونائبه سيلتقيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالقاهرة خلال اليوم للتباحث حول جلسة مجلس النواب الخاصة بالمصادقة على حكومة الوفاق الوطني.

ومن المقرر أن يعقد السراج لقاء مع وزير الخارجية المصري شكري سامح لبحث مستجدات أوضاع الحكومة في طرابلس، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية من أجل المضي في إنجاز مراحل الاتفاق السياسي.

وكان عقيلة صالح، الذي تواجد في القاهرة لحضور فعاليات المؤتمر الـ23 للاتحاد البرلماني العربي، قد عقد جلسة خاصة مع نائب محمد شعيب يوم أمس لبحث إمكانية عقد جلسة للمصادقة على الحكومة بعد تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.

ومنذ ما يزيد عن الشهر لم يتمكن مجلس النواب من عقد جلسة للتصويت على الحكومة بسبب تصلب في مواقف المعارضين للحكومة، ومن بينهم علي القطراني الممثل لمؤسسة الجيش في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.