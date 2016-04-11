إخلاء 4 حقول نفطية بليبيا وإضراب بحقل خامس خشية الهجمات

أخليت أربعة حقول نفطية في ليبيا من الموظفين، بينما أعلن موظفو حقل خامس الإضراب بسبب مخاوف أمنية تتعلق بهجمات محتملة لتنظيم داعش، بحسب ما أفادت الاثنين مصادر متطابقة.

وقال مسؤول عسكري في سرية مرادة التي تحمي الحقول في المنطقة الواقعة على بعد نحو 800 كلم جنوب شرق طرابلس "تم إخلاء أربعة حقول نفطية قبل يومين واقعة في الحوض النفطي" في مرادة.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء "وال" القريبة من البرلمان المعترف به دوليا في الشرق أن الحقول الأربعة هي البيضاء وتيبيستي والسماح والواحة.

وأوضح المسؤول في السرية الموالية للقوات التي يقودها الفريق أول ركن خليفة حفتر والمؤيدة للبرلمان المعترف به، أن إخلاء الحقول جاء على خلفية "الانهيار من الناحية الأمنية وقلة الإنتاج اليومي نظرا للظروف الأمنية الصعبة".