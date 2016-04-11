خفر السواحل الليبي ينقذ 115 مهاجراً قبالة طرابلس

أعلن جهاز خفر السواحل الليبي الاثنين إنقاذ 115 مهاجراً في البحر قبالة طرابلس كانوا يحاولون الإبحار بطريقة غير شرعية نحو السواحل الأوروبية قبل أن يتوقف مركبهم، بحسب ما أفاد مسؤول في هذا الجهاز.

وقال المقدم أشرف البدري لوكالة فرانس برس: "وصلتنا معلومة بوجود قارب متهالك عليه مجموعة من الأشخاص من جنسيات إفريقية أمام منطقة غوط الرمان (في شرق طرابلس) يطلب الاستغاثة".

وأضاف وهو يقف بين المهاجرين في ميناء طرابلس التجاري "تم توجيه قاربين تابعين لقوات خفر السواحل وتم العثور على القارب وانقاذ 115 شخصا هم من مالي وجنسيات افريقية أخرى".

وقام موظفون في مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتقديم الالبسة والطعام إلى المهاجرين، والاسعافات الاولية إلى بعضهم، بحسب ما أفاد مصور فرانس برس.

ووصلت إلى الميناء حافلات تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لنقل المهاجرين إلى مراكز إيواء في طرابلس.

وتعتبر ليبيا التي تفتقد للرقابة الفعالة على حدودها البحرية والبرية بفعل النزاع المسلح على الحكم فيها، المنطلق الرئيسي في إفريقيا لآلاف المهاجرين الحالمين ببلوغ أوروبا الواقعة على بعد نحو 300 كلم فقط من السواحل الليبية.