ليبيا ...إغلاق المعبر الحدودي مع تونس لليوم الثاني

أغلقت سلطات محلية تابعة لمدينة زوارة غرب ليبيا منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس منذ ظهر أمس أمام الليبيين الراغبين في دخول الأراضي التونسية.

وأعلن العقيد محمد جرافة آمر مجموعة مسلحة من مدينة زوارة التي تسيطر على المنفذ والموالية لحكومة المؤتمر بطرابلس أن الإجراء جاء تنفيذا لأوامر حكومة المؤتمر في طرابلس، وذلك بسبب المضايقات التي يتعرض لها ليبيون من قبل أهالي منطقة بن قردان التونسية.

وأوضح جرافة في تصريحات صحفية أن المنفذ لا يزال مغلقا لليوم الثاني دون تحديد موعد لإعادة فتحه.

وقال جرافة إن "اعتداء التونسيين على سيارات ليبية في منطقة بن قردان جاء للضغط على السلطات الليبية من أجل فتح التصدير، إضافة لأسباب أخرى بينها المطالبة بالإفراج عن مجموعة من التونسيين متهمين في قضايا رشوة قبض عليهم مؤخرا في ليبيا".

وأعلن أن المنفذ لن يفتح إلا بعد تعهد السلطات التونسية بأمين المعبر من الجانب التونسي وحماية الليبيين على أراضيها.