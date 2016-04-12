جنتيلوني بطرابلس: ندعم حكومة الوفاق على كل الأصعدة

أكد وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، دعم بلاده لحكومة الوفاق الليبية .

وقال جنتليوني في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد امعيتيق، في أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى منذ دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس "إن إيطاليا تدعم حكومة الوفاق الوطني وبقوة على جميع الأصعدة والتعاون الليبي الإيطالي سيترجم الأيام القادمة بصورة واضحة بين المؤسسات في البلدين".

وأضاف أن بلاده ستضيف مؤتمراً دولياً بالتنسيق مع حكومة الوفاق لتوفير الدعم الدولي لليبيا.

وقال إن بلاده ستبدأ قريباً في العمل المشترك بين وزارتي الداخلية الليبية والإيطالية في ملف الهجرة غير الشرعية، كما أن بلاده ستفتح أجواءها قريبا أمام الطيران الليبية.

وكشف جنيلوني النقاب عن رغبة عديد من مسؤولي الغرب في زيارة ليبيا قريبا وأن هناك مساعي لإعادة النظر في حظر التسليح عن الجيش الليبي، الذي ربما يرفع لمساعدة الجيش في مكافحة الإرهاب.

من جانبه عبر أحمد امعيتيق عن شكر حكومته لإيطاليا في دعمها لحكومة الوفاق ومساعيها الحيثية للدفع بالعملية السياسية المنبثقة عن الحوار السياسي .

وقال امعيتيق إن الفترة القادمة ستشهد تعاونا ليبيا إيطاليا كثيفا من بينه تفعيل اتفاقية الصداقة بين البلدين وتسهيل دخول الليبيين إلى إيطاليا.

وتابع ناقشنا مع وزير الخارجية الإيطالي العديد من الملفات الخاصة بالطاقة والنفط والاقتصاد والثقافة.

وكان وزير الخارجية الإيطالي وصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار امعيتيقة في زيارة لم يعلن عنها، حيث أعلن خلال المؤتمر الصحافي عن وصوله إلى طرابلس واجتماعه بالمجلس الرئاسي بمقره بقاعدة بوستة البحرية .