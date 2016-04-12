النواب الليبي يعقد جلسة خاصة للنظر في حكومة الوفاق

كشفت مصادر مقربة من مجلس النواب الليبي بطبرق أن المجلس سيعقد جلسته الخاصة بالنظر في حكومة الوفاق يوم الأحد المقبل بمقره في طبرق.

وقالت المصادر في حديث خاص لــ"العربية.نت" إن سلسلة من اللقاءات بين شخصيات ليبية تابعة لمجلس النواب، وأخرى من حكومة الوفاق تمكنت بواسطة مصرية من الوصول إلى اتفاق يقضي بالتزام رئاسة مجلس النواب بتحديد جدول أعمال واضح تدرج فيه النظر في التشكيلة الوزارية لحكومة السراج وتعديل الإعلان الدستوري كبنود واضحة وأساسية ومعلن عنها مسبقا.

وأوضحت المصادر أن المساعي التي شاركت فيها أيضا شخصيات قبلية من شرق ليبيا داعمة لبقاء قيادات الجيش الوطني توصلت إلى اتفاقات بشأن تسهيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي، دون أن توضح مزيداً من التفاصيل.

وقالت المصادر إن 57 نائبا من نواب البرلمان وصلوا على طبرق على التوالي خلال اليومين الماضيين بعد مغادرتهم طبرق منذ أكثر من أسبوعين على خلفية اتهامهم رئاسة المجلس ممارسة ضغوط عليهم من أجل إسقاط الحكومة.

وبحسب مراقبين للشأن الليبي فإن الأطراف الليبية تمكنت من ممارسة ضغط كبير على رئاسة مجلس النواب الموالي للرفضين لحكومة الوفاق، حيث شكل دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس وإعلان المجلس الأعلى للدولة تحولا كبيرا في المشهد الليبي من خلال فرض الأمر الواقع، مما حتم على الكتلة البرلمانية الرافضة للحكومة تعديل مواقفها والقبول بعقد جلسة للنظر في تضمين الاتفاق السياسي في التعديل الدستوري، ومن ثم النظر في منح الثقة للحكومة.