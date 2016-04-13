قتلى وجرحى في تفجير انتحاري عند مدخل مصراتة الليبية

نفذ مسلحون تفجيرا انتحاريا صباح اليوم الأربعاء في "بوابة السدادة" المنفذ الرئيسي لمدينة مصراتة شرقي العاصمة.

وقالت مصادر طبية من مستشفى مصراتة المركزي لـ"العربية نت" إن ثلاثة من عناصر البوابة توفوا بسبب التفجير، حيث وصل إلى المستشفى قتيل فيما توفي اثنان آخران بالمستشفى متأثرين بجراحهم.

وأضافت أن خمسة مصابين آخرين يتلقون العلاج بعد وصولهم إلى قسم الإسعاف بالمستشفى.

وبحسب مصادر إعلامية من المدينة فإن الهجوم الانتحاري نفذه مسلحان كانا يستقلان سيارة معتمة استطاعت الاقتراب في الساعات الأولى من صباح اليوم للمنفذ قبل أن تنفجر على مسافة قريبة منه.

يشار إلى أن مدينة مصراتة تعرضت في أوقات سابقة إلى هجمات مماثلة خلفت جرحى وقتلى أعلن تنظيم داعش وقتها عن مسؤوليته عنها.