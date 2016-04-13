ليبيا.. طيران مجهول يستهدف مواقع لداعش شرقي سرت

أفادت مصادر محلية أن طيرانا حربيا مجهولا استهدف مساء أمس الثلاثاء وصباح اليوم الأربعاء عددا من مواقع تنظيم داعش شرقي سرت.

وقالت المصادر لــ"العربية.نت" إن مناطق "الظهير ووادي كحيلة وبن جواد" شهدت خلال أمس واليوم قصفا مكثفا من قبل طيران مجهول يعتقد السكان أنه أجنبي.

وقالت المصادر إن سيارات الإسعاف التابعة للتنظيم شوهدت وهي تنقل مصابين إلى مستشفى بن سينا بسرت بشكل كثيف منذ مساء أمس.

هذا وتشهد سرت حملة اعتقالات واسعة من قبل التنظيم حيث داهم عددا من منازل قيادات قبلية ودينية في المدينة والمناطق الواقعة شرقها حتى بن جواد.

وبحسب شهود عيان لــ"العربية نت" فإن حواجز التفتيش التي يقيمها التنظيم بدأت متنقلة وغير ثابتة في موقع واحد.

وأكد الشهود أن التنظيم يعيش حالة من الترقب والحذر في صفوفه خلال الفترة الماضية وسط تزايد الأنباء عن نية الجيش الوطني تأسيس غرفة خاصة بتحرير المدينة.