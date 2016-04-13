7 قتلى بهجوم لداعش على بني وليد شرق العاصمة الليبية

أعلنت سلطات محلية من مدينة بني وليد الليبية المتاخمة لمصراته جنوباً عن سقوط 7 قتلى وجرح اثنين آخرين في هجوم لتنظيم داعش على بوابة كتيبة 28 مايو بالمدينة.

وقالت المصادر في بيان لها الأربعاء إن الهجوم وقع ليلة البارحة بواسطة مسلحين قاموا باقتحام مقر الكتيبة وفتح النيران على عناصرها وحرق مخزن الذخيرة والاستيلاء على سيارة مسلحة قبل مغادرتهم المكان.

وكشفت المصادر أن من بين القتلى رئيس المجلس العسكري للمدينة وقياديا بالكتيبة إضافة ثلاثة آخرين من بينهم اثنان من العمالة الأجنبية بالكتيبة.

يذكر أن التنظيم نفذ هجوما انتحاريا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في "بوابة السدادة" المنفذ الشرقي لمدينة مصراتة خلف 3 قتلى و5 جرحى.