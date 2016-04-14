الجيش يسيطر على منطقة تيكة ومحيط مصنع الإسمنت في بنغازي

أكد ميلود الزوي، المتحدث باسم القوات الليبية الخاصة، سيطرة الجيش اليوم الخميس على محيط مصنع الإسمنت بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي.

وقال الزوي لـ"العربية.نت" إن "الاشتباكات التي اندلعت صباحا مع الإرهابيين لا تزال تدور بعنف بالمنطقة باستخدام كافة الأسلحة الثقيلة، حيث حققت قواتنا تقدما باتجاه السيطرة الكاملة على المصنع الذي يعد المعقل الأخير للإرهاب في كل بنغازي".

وأضاف أن "الحصار خانق وشديد على المسلحين داخل وكرهم الأخير. ولا نتوقع أن مقاومتهم ستطول، لاسيما أن قتال قواتنا بالمنطقة مصحوبا بغطاء جوي كثيف لم يتوقف عن القصف".

وتابع: "علامات الانتصار القريب واضحة للعيان فقد استطاع سلاح الجو استهداف مقر قيادة الإرهابيين الرئيس بالمنطقة وأعمدة الدخان لا تزال تتصاعد من المباني التي يتخذها الإرهابيون لتخزين الذخيرة والأسلحة".

من جانب آخر، أكد مصدر عسكري مطلع أن قوات الجيش سيطرت اليوم الخميس بالكامل على منطقة "تيكة"، غرب بنغازي، بينما لا تزال منطقتا الصابري وسوق الحوت تشهدان اشتباكات متقطعة للتعامل مع قلة من المسلحين الإرهابيين بالمنطقة حيث لا يزالون يقاتلون من داخل مساكن خاصة وأسطحها، مما حتم على قوات الجيش التعامل معهم بحذر.

يشار إلى أن غرفة عمليات تحرير بنغازي أطلقت منذ صباح اليوم عملية عسكرية جديدة تتوقع مصادر عسكرية أنها ستكون العملية الحاسمة والأخيرة في بنغازي.