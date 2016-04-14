توسك: علينا الاستعداد لموجة هجرة من ليبيا

عبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأربعاء عن قلقه من ارتفاع عدد المهاجرين المحتملين الموجودين في ليبيا، ملمحاً إلى أنه قد يتوجب على الاتحاد الأوروبي مساعدة مالطا وإيطاليا في حال تدفق أعداد كبيرة منهم.

وقال توسك أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ شرق فرنسا إن "عدد المهاجرين المحتملين في ليبيا مقلق. هذا يعني أنه علينا أن نكون مستعدين لمساعدة مالطا وإيطاليا إذا طلبتا ذلك وأن نبرهن على تضامننا معهما".

وأضاف توسك أنه منذ بداية هذه السنة وصل نحو 20 ألف مهاجر بطريقة غير مشروعة إلى أوروبا "عبر الطريق المتوسطي الأوسط"، مشيراً إلى أن "العدد يرتفع".

وأشار إلى أن هؤلاء مواطنون من دول أفريقيا مثل نيجيريا وغامبيا وغينيا وساحل العاج ولا سوريين بينهم.

وقال توسك إن دولاً أخرى مثل اليونان وبلغاريا تنتظر تعاون الاتحاد الأوروبي وتضامنه.

وعبر عن أسفه لتأخر الاتحاد في التحرك في منطقة البلقان (التي أغلق طريق الهجرة فيها منذ مطلع مارس)، ودعا إلى الاهتمام بالوضع في إيطاليا ومالطا اعتباراً من الآن.

وأشار إلى أن "الحلول التي طبقت في البلقان لا يمكن أن تنسخ (...) لأن ليبيا ليست تركيا".

وتابع "لذلك يشكل تعاوننا مع إيطاليا ومالطا شرطا لتجنب هذا السيناريو في المستقبل".