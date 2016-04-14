قبل انتهاء ولايته.. هل يتدخل أوباما عسكريا بليبيا؟

قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده بلاده في سوريا والعراق استطاع وضع داعش في موضع الدفاع بتقليص الأراضي التي يستولي عليها واستهداف قادته، وإن على التحالف تركيز نظره على داعش في ليبيا في المرحلة القادمة.

وأضح في كلمة له أمام مستشاري الأمن القومي بمقر وكالة المخابرات أن أعداد مقاتلي داعش يزداد في ليبيا، بعد مغادرة الكثيرين منهم من الشام والعراق باتجاه ليبيا.

وقال "علينا مساعدة ليبيا في مكافحة الإرهاب إضافة لمساعدة العراق في تحقيق الاستقرار في المدن المحررة من سيطرة داعش".

وجاءت كلمة أوباما في الوقت الذي تدرس فيه بلاده إمكانية إرسال مزيد من القوات إلى العراق لقتال داعش.