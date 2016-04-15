الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم حكومة الوفاق الليبية أمنياً

ذكرت مسودة بيان، اطلعت عليها رويترز، أن الاتحاد الأوروبي لمح إلى أنه سيدرس إرسال عناصر أمنية إلى ليبيا للمساعدة في تحقيق الاستقرار إذا ما طلبت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة، ذلك.

ومن بين أسباب هذه الخطوة المخاوف من تدفق موجة جديدة من المهاجرين على إيطاليا من ليبيا ما لم يتم استعادة القانون والنظام قريباً في البلاد.

ويحضر وزراء الخارجية والدفاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مأدبة عشاء خاصة الاثنين في لوكسمبورغ، حيث من المتوقع أن يوافقوا على دراسة إرسال مهام تدريب للشرطة وحرس الحدود إلى ليبيا وإلى طرابلس في البداية، حيث تحاول حكومة الوفاق ترسيخ سلطتها.