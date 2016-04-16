15 قتيلاً من قوات الأمن بهجمات في بنغازي

أعلنت القوات الخاصة بالجيش الليبي عن مقتل اثنين من أفرادها وجرح 7 آخرين في هجوم انتحاري نفذه مسلحو تنظيم "داعش" على أحد مواقع الجيش في مدينة بنغازي الواقعة شرق ليبيا.

وقال ميلود الزوي لــ"العربية.نت"، إن الهجوم الذي نفذه انتحاري داعشي فجر نفسه، بعد أن نجح في الاقتراب من أحد مرتكزات الجيش، أسفر عن مقتل اثنين فور وقوع الانفجار، وسبعة آخرين تتراوح إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة.

فيما قال مصدر في مستشفى ليبي إن 15 قتيلاً على الأقل من قوات الأمن سقطوا، كما أصيب 40 في يومين من الاشتباكات في بنغازي.

وعن محاور القتال في المدينة، قال الزوي إن المعارك لا تزال على أشدها حول مصنع الإسمنت، أكبر معاقل الإرهاب بالمدينة، إضافة لاستمرار القتال في المحاور الأخرى بشكل متقطع.

وأضاف أن أربعة من الجنود قضوا خلال اشتباكات يوم الجمعة، إضافة لعدد آخر من الجرحى.

وأكد الزوي أن المجموعات الإرهابية تعاني ضعفاً كبيراً في تمركزاتها في سوق الحوت والصابري بعد أن تمت محاصرة أكبر معاقلها في المدينة في مصنع الإسمنت.