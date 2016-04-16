الناتو مستعد لمساعدة ليبيا في بناء مؤسساتها الدفاعية

أعلن نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ألكسندر فيرشبو، اليوم السبت أن الحلف مستعد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة من الأمم المتحدة، في بناء مؤسساتها الأمنية إذا طلبت ذلك.

وجاء في مسودة بيان، اطلعت عليها رويترز، أنه من المتوقع أن يدرس الاتحاد الأوروبي إرسال أفراد أمن إلى ليبيا للمساعدة في إرساء الاستقرار بالبلد الذي تعمه الفوضى. وقال فيرشبو إن الحلف قد يلعب أيضاً دوراً في هذا المجال.

وصرح للصحافيين في مؤتمر أمني في براتسلافا، "إحراز تقدم نحو دعم حكومة الوحدة الوطنية أمر مشجع ونحن مستعدون لمساعدة الحكومة إذا طلبت ذلك"، مضيفاً أنه "قبل عامين كنا على وشك تنفيذ برنامج لمساعدة الحكومة في ليبيا آنذاك لتطوير وإصلاح مؤسساتها الدفاعية... إذا طلبت الحكومة الجديدة المساعدة من الحلف في نفس المجال فنحن مستعدون".

ومن المقرر أن يحضر وزراء الخارجية والدفاع بدول الاتحاد الأوروبي مأدبة عشاء خاصة في لوكسمبورغ الاثنين، يتوقع أن يتفقوا خلالها على بحث إرسال بعثات تدريب للشرطة وقوات حرس الحدود في ليبيا. وسيبدأ أي دعم من هذا النوع في طرابلس، حيث تحاول الحكومة الجديدة ترسيخ أقدامها.

وقال دبلوماسيون إن مناقشات مفصلة مازالت تجري مع الحكومة الليبية الجديدة لمعرفة نوع المساعدة التي تحتاجها من الاتحاد الأوروبي مع حرص الاتحاد على تجنب أي انطباع بأنه يدخل البلد دون دعوة.