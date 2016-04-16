طائرات أميركية في مهام استطلاعية بسماء ليبيا

كشفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية عن استئناف طائرات أميركية بدون طيار الاستطلاع في السماء الليبية.

وقالت الصحيفة إن طائرات من طراز "إم كيو-9" أقلعت من "سيغونيلا" في صقلية في مهام استطلاعية إلى ليبيا.

وأضافت الصحيفة أن القاعدة في انتظار عدد من طائرات "غلوبال هوك" تابعة لحلف شمال الأطلسي للوصول إلى القاعدة للمشاركة في المهام الاستطلاعية في ليبيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن حلف شمال الأطلسي ينفذ مشروع توسيع الحظائر وبناء ممرات جديدة داخل القاعدة القريبة من ليبيا، بهدف توفير إمكانيات أفضل للإقلاع والهبوط واستيعاب أكبر عدد من المقاتلات.

وكشفت الصحيفة عن أن حلف شمال الأطلسي نقل إلى القاعدة بالفعل صواريخ "هيل فاير" لاستخدمها على طائرات "إم كيو-9 ريبر" المستخدمة في مهام قتالية.