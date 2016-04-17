الجيش الليبي يطرد داعش من منطقة القوارشة في بنغازي

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي سيطرتها على منطقة القوارشة في بنغازي وبوابة أنصار الشريعة الأساسية في المنطقة.

وكانت مصادر عسكرية مطلعة أكدت لـ"العربية.نت" سيطرة قوات الجيش في بنغازي على مقر جامعة قاريونس أهم معاقل الإرهاب بالمدينة بعد قتال دام ثلاثة أيام.

وبحسب ذات المصادر فإن المحور الغربي لم يتبق به لمعاقل الإرهاب سوى مصنع الإسمنت المحاصر فعليا بالكامل من قبل قوات الجيش ومن المرجح أن يسقط خلال أيام.

وفي درنة، شرق البلاد تمكن سلاح الجو من استهداف رتل مسلح تابع للمجموعات الإرهابية في مناطق الحيلة والفتائح شرق المدينة.

وقالت المصادر إن الرتل المسلح كان في طريقه عبر طرق جبلية وعرة لمهاجمة أحد تمركزات الجيش إلا أن سلاح الجو تمكن من تدميره بالكامل وإسقاط عشرات القتلى من عناصر التنظيم.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الجمعة الماضية عن بدء المرحلة الأخيرة في عملياتها لتحرير مدينة بنغازي مستهدفة معاقل الإرهاب الأخيرة غرب المدينة في مصنع الإسمنت ومقر الجامعة بالإضافة لخلايا متنقلة في أحياء الصابري وسوق الحوت.

وفي درنة يحاصر الجيش الليبي المدينة التي يدور فيها قتال عنيف منذ أشهر بين مجموعات إرهابية مقربة من تنظيم القاعدة ومسلحي تنظيم داعش شرق المدينة.