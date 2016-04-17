كوبلر: لا يمكن بقاء الاتفاق السياسي رهينة مزاجية البعض

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الأحد على ضرورة التفاف الليبيين حول الاتفاق السياسي باعتباره الحل الوحيد للخروج من أزمة البلاد المتزايدة، وأنه لا يمكن رهن الاتفاق السياسي بمزاجية البعض.

وقال كوبلر في مؤتمر صحفي رفقة أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة الوفاق "إن زيارتي هذه إلى طرابلس جاءت قبل زيارتي لطبرق يوم غد لحث الجميع على دعم الوفاق".

وأضاف "سوف أزور طبرق يوم غد لتوضيح أنه لا ينبغي أن يكون الاتفاق السياسي رهينة لمزاجية البعض وأنه لا يوجد بديل عن الاتفاق السياسي، على الحكومة أن تتولى أعمالها بشكل سريع".

وقال كوبلر "ستنتهي مشاكل البلاد عندما تتولى الحكومة مهامها وهذا ما عبر عنه المجتمع الدولي من خلال زيارات مسؤوليه المتتابعة مؤخرا إلى طرابلس".

وأعلن كوبلر عن إعادة افتتاح مقر البعثة الأممية في طرابلس في غضون أسبوعين.

معيتيق يتوقع "جلسة برلملنية إيجابية"

من جهته قال أحمد معيتيق إن "المجلس الرئاسي يتوقع أن تكون جلسة مجلس النواب يوم غد إيجابية بشأن الحكومة". وأضاف "لن تنتهي حالة الانقسام التي تعيشها البلاد مالم يصوت البرلمان على الحكومة وأغلب النواب في البرلمان مؤيدين لها".

وعن حكومته قال "إنها ستباشر أعمالها فور التصويت عليها من مجلس النواب" مشيرا إلى أنها ستستلم ثلاث مقار حكومية يوم غد الاثنين من أصل ستة ستستلمها قريبا .

وعقد المؤتمر الصحفي بحضور مسؤول الأمن بالبعثة باولو سيرا بعد اجتماع مغلق جمع المبعوث الأممي ورئيس الحكومة فايز السراج وأعضاء المجلس الرئاسي لساعتين بمقر الحكومة المؤقت في قاعدة بوستة البحرية بطرابلس.