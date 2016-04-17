ليبيا.. اشتباكات بعيد زيارة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا

شهدت العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات مسلحة وذلك بعيد ساعات على مغادرة وزيري خارجية كل من فرنسا وألمانيا، بحسب ما نقلت مصادر مطلعة.

وجرى تبادل كثيف لإطلاق النار مساء السبت في حي الأندلس شمال العاصمة، كما دوت أصوات انفجارات يرجح أنها ناجمة عن إطلاق قذائف صاروخية.

ويضم الحي الذي شهد الاشتباكات مقرات سفارات عربية وأجنبية، ومنازل سياسيين ليبيين بينهم أعضاء في حكومة الوفاق.

وكانت مصادر ليبية أفادت بمحاولات اقتحام منزل نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق من قبل ميليشيات تابعة لهيثم التاجوري، ما أسفر عن مقتل أحد من الحراس واختطاف اثنين آخرين في الاشتباكات.

فيما نفت كتيبة هيثم التاجوري على موقع فيسبوك أن يكون الهجوم على منزل معيتيق أو الاشتباكات على صلة بالتجاذبات السياسية أو الصراعات على السلطة.