ليبيا.. المجلس الرئاسي مستعد لمراجعة حكومة الوفاق

أكد فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن المجلس على استعداد لمراجعة التشكيلة الحكومية الثانية في حال طلب مجلس النواب ذلك وأوضح المجبري في تصريحات صحفية بعد لقاء له برئيس مجلس النواب عقيلة صالح يوم السبت أنه "في حال توفرت لدى مجلس النواب أي أدلة تدين أي وزير بالحكومة، فنحن على استعداد لمراجعتها".

وأشار المجبري إلى دور صالح رئيس مجلس النواب "في ضمان عقد جلسة لمجلس النواب ناجحة".

وبحسب مصادر برلمانية من طبرق، فإن الاجتماع الثنائي بين المجبري وصالح حضره أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لمناقشة المستجدات السياسية والأمنية بالبلاد.

وناقش الاجتماع إمكانية عقد جلسة ناجحة لمجلس النواب في الأيام القادمة لإنهاء الجدل الدائر حول شرعية حكومة الوفاق التي أعلنت في وقت سابق بدء أعمالها من العاصمة طرابلس، فيما لا يزال مجلس النواب يعترض على دخولها العاصمة دون حصولها على ثقة النواب.