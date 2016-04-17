ليبيا تعتقل 203 مهاجرين غير شرعيين قبل الإبحار لأوروبا

اعتقل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية، الأحد، 203 أشخاص في مداهمتين في طرابلس، معلنا أن هؤلاء وهم من جنسيات إفريقية كانوا يستعدون للإبحار بطريقة غير شرعية نحو أوروبا.

وداهمت مجموعة من أفراد الجهاز منزلا في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة الحشان في شرق طرابلس، وقامت بتوقيف عشرات الأشخاص الذين كانوا في المكان.

وتوزع الموقوفون على غرف صغيرة في المنزل المؤلف من طابق واحد قيد الإنشاء، وقام أفراد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الذين ارتدى بعضهم سترات واقية للرصاص وغطوا وجوههم، بإخراجهم من غرفهم واقتيادهم في حافلة بطريقة سلمية نحو مركز توقيف.

وبعيد الانتهاء من المداهمة الأولى، توجه أفراد الجهاز الذين كانوا يستقلون 6 سيارات شرطة رباعية الدفع نحو مبنى ثان من 3 طوابق في شارع قريب، وقاموا بمداهمته وتوقيف عشرات الأشخاص أيضا، قبل أن يجري نلقهم إلى مركز التوقيف نفسه. ولم تحدث أي مواجهات خلال المداهمتين.

وقال الملازم أول صبري الذي فضل عدم الكشف عن هويته كاملة إنه "بناء على المعلومات الواردة للمكتب بخصوص تنظيم أحد المهربين الهجرة غير شرعية إلى السواحل الأوروبية، تمت مداهمة وكر هذه الليلة في ضواحي مدينة طرابلس".

وأضاف "تم القبض على عدد 203 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة وبرفقتهم المهرب".

وتعتبر ليبيا التي تفتقد للرقابة الفعالة على حدودها البحرية والبرية بفعل النزاع المسلح على السلطة، المنطلق الرئيسي في إفريقيا لآلاف المهاجرين الحالمين ببلوغ أوروبا الواقعة على بعد نحو 300 كلم فقط من السواحل الليبية.

وبدأ هذه السنة "موسم" عبور المهاجرين انطلاقا من ليبيا بقوة، وقد ارتفع عدد العابرين من بضعة آلاف شهريا في موسم الشتاء خلال السنوات الأخيرة إلى ما بين 15 و20 ألفا في ابريل.

وانطلقت موجات الهجرة الكبرى الأولى منذ منتصف مارس الماضي. وأحصت منظمة الهجرة العالمية يوم الجمعة وصول حوالي 6 آلاف مهاجر معظمهم أفارقة خلال 4 أيام إلى إيطاليا، مشيرة في المقابل إلى توقف تدفق المهاجرين تقريبا إلى اليونان.