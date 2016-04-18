بنغازي.. 26 قتيلا من القوات الموالية لبرلمان طبرق

قتل 26 عنصرا على الأقل من القوات الموالية للبرلمان المعترف به دوليا في شرق ليبيا في 5 أيام من المعارك في مدينة بنغازي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القريبة من البرلمان عن مصادر طبية وعسكرية.

وقال خليل قويدر مدير مكتب الإعلام في مركز بنغازي الطبي لوكالة "وال" إن المركز استقبل 13 قتيلا و32 جريحا جراء الاشتباكات التي شهدتها بنغازي" (ألف كلم شرق طرابلس) الأحد والاثنين.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي للوكالة نفسها أن 6 من هذه القوات التي يقودها الفريق أول خليفة حفتر قتلوا الجمعة الماضي، فيما أصيب 25 بجروح، مشيرا إلى أن أعداد القتلى تشمل ضحايا هجوم انتحاري لتنظيم داعش.

والخميس، أكد مسؤول عسكري "قتل 7 من جنودنا خلال معارك الخميس بالقرب من مصنع الإسمنت" الواقع على بعد حوالي 10 كيلومترات من وسط مدينة بنغازي.

وتخوض القوات التي يقودها حفتر والموالية للبرلمان المعترف به في شرق ليبيا مواجهات عنيفة مع الجماعات المناهضة لها قرب مصنع الإسمنت منذ الخميس في محاولة لاقتحامه والسيطرة عليه.

وتشهد مدينة بنغازي منذ نحو عامين معارك يومية بين القوات الموالية للبرلمان والجماعات المسلحة المعارضة، والتي تضم مجموعات متطرفة بينها تنظيم داعش قتل فيها المئات.