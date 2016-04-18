ليبيا.. البرلمان يرفض العقوبات الأوروبية ضد عقيلة صالح

أكد فرج هاشم المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن بند التصويت على حكومة الوفاق سيكون على رأس جدول أعمال يوم الاثنين لمجلس النواب، كاشفاً أن المجلس سيرفض عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد رئيسه عقيلة صالح.

وقال هاشم لــ"العربية.نت" إن الترتيبات انتهت لعقد جلسة يوم غد المحددة للنظر في التصويت على الحكومة وتعديل الإعلان الدستوري لتضمينه الاتفاق السياسي .

وأضاف هاشم أن جدول الأعمال سيتضمن أيضا بيانا يرفض العقوبات المعلنة من قبل الاتحاد الأوروبي ضد رئيس المجلس عقيلة صالح .

إلى ذلك أكدت مصادر برلمانية لــ"العربية.نت" وصول ما يزيد عن التسعين نائبا من المؤيدين لحكومة الوفاق إلى طبرق أمس واليوم للمشاركة في جلسة يوم الغد.

وكان عدد من نواب المجلس الموقعين على بيان تأييد حكومة الوفاق غادروا طبرق قبل أسابيع، مطالبين رئاسة المجلس بتوفير ضمانات لعقد جلسات مجلس النواب التي فشل أكثر من مرة في عقدها للنظر في منح الثقة للحكومة.