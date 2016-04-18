مصادر عسكرية ليبية تتوقع قرب تحرير مدينة بنغازي

أعلن العقيد ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة في بنغازي عن تحرير كامل منطقة الهواري وسيطرة الجيش على مقر "مصنع الإسمنت" أكبر معاقل الإرهاب بالمدينة.

وهنأ بوخمادة في كلمة مرئية له ظهر اليوم الاثنين الشعب الليبي بالانتصار على الإرهاب في أكبر معاقله مؤكدا أن تحرير كامل المدينة ما هو إلا مسألة أيام معدودة .

من جانبها أوضحت مصادر عسكرية ببنغازي لـ"العربية نت" أن الجيش أحكم سيطرته الكاملة على مقر مصنع الإسمنت بالإضافة لمقبرة الهواري والطريق الرابط بين الهواري ومنطقة القوارشة .

وقالت المصادر إن عمليات اشتباك متقطعة تدور حاليا للتعامل مع بعض الخلايا في القوارشة بالإضافة إلى خلايا أخرى في الصابري وسوق الحوت.

وقللت المصادر من خطر الخلايا المتبقية في هذه الأحياء معتبرة أن السيطرة عليها ستكون خلال أيام وبالتالي قرب موعد الإعلان الرسمي لتحرير كامل المدينة .