ليبيا.. وزير خارجية بريطانيا يؤكد دعم حكومة الوفاق

أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، يوم الاثنين، دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني حال تسلمها مهامها بطرابلس.

وقال هاموند في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بمقرها بطرابلس: "ندعم بكل الامكانيات حكومة الوفاق التي نرى ان عليها العمل على حل المشاكل الامنية والتنمية الاقتصادية".

وأضاف:"بلادنا مستعدة لدعم الحكومة وتقديم المساعدات لتطوير المؤسسات السيادية للدولة الليبية٬ مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط".

وتابع"أبلغنا المجلس الرئاسي أن الإفراج عن الأرصدة الليبية المالية المجمدة عملية معقدة قانوني، وسوف نقدم لحكومة الوفاق 10ملايين جنيه استرليني لدعمها".

ووصل هاموند إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس صباح اليوم الاثنين رفقة بيتر ميليت السفير البريطاني في ليبيا.

وكان في استقبال الوزير البريطاني رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في مقر الحكومة بقاعدة بوستة البحرية .

وتأتي زيارة هاموند بعد أيام من زيارة وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وفرنسا في مسعى أوروبي واضح لدعم حكومة الوفاق التي تنتظر جلسة برلمانية حاسمة اليوم في طبرق.