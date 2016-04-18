المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يتسلم مقار وزارية بطرابلس

تسلم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أولى المقرات الحكومية بالعاصمة طرابلس وذلك بعد أسابيع من تمكنها من دخول العاصمة طرابلس في مارس الماضي واتخاذها قاعدة بوستة البحرية مقرا مؤقتا لها.

وجرى التسليم اليوم الاثنين بين رئيس مديرة أمن طرابلس صلاح السموعي ووزير الدولة بالمجلس الرئاسي للحكومة محمد العماري زايد، حيث تسلم الأخير مقر وزارة الإسكان والمرافق ومقر وزارة الشباب والرياضة.

وبحسب مصادر مقربة من المجلس الرئاسي لـ"العربية نت" فإن ستة مقرات أخرى سيجري تسليمها خلال هذا الأسبوع وقالت المصادر إن المجلس الرئاسي أرسل رسالة تطمين لمجلس النواب بيّن فيها أن الاستلام جاء بشكل إداري فقط وأن العمل فيها سيؤجل إلى حين اعتماد الحكومة.