أوروبا تهدد بتوسيع العقوبات ضد معرقلي اتفاق ليبيا

أكد وزراء الخارجية والدفاع لدول الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يعتبر حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

وفيما دعا بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ليل الاثنين جميع الأطراف المعنية بالاتفاق السياسي إلى مواصلة جهودها من أجل دعم حكومة الوفاق والمؤسسات المندرجة في الاتفاق السياسي.

وأكد البيان على أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2259 المتضمن وقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية الخارجة عن الاتفاق السياسي .

كما أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي مستعد لمراجعة العقوبات ضد معرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي لتوسيعها لتشمل شخصيات أخرى قد يسعون لتقويض الاتفاق السياسي.

وقال البيان إن العقوبات التي فرضت ضد ثلاث شخصيات عرقلت عملية الحوار "أصبحت نافذة" في إشارة للعقوبات المفروضة على عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ونوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني منتهي الولاية وخليفة الغويل رئيس حكومة المؤتمر.