واشنطن توسع عقوباتها على معارضي حكومة الوفاق الليبية

وسعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوباتها على ليبيا، مستهدفة معارضين لحكومة الوفاق التي يدعمها المجتمع الدولي، وخصوصاً رئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها، خليفة الغويل.

وأورد بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أجاز لوزارة الخزانة اتخاذ إجراءات عقابية مالية وعلى مستوى التأشيرات بحق أشخاص ماديين أو معنويين "يهددون السلام والأمن والاستقرار في ليبيا"، بينهم الغويل.

وتأتي الخطوة الأميركية بعد ثلاثة أسابيع من خطوة مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وبموجب مرسوم رئاسي يوسع العقوبات الأميركية التي فرضت في شباط/فبراير 2011 على السلطات الليبية آنذاك، طلب أوباما من وزارة الخزانة استهداف الغويل عبر "تجميد أصوله (في الولايات المتحدة) ومنعه من دخول الولايات المتحدة"، وفق بيان منفصل لوزارة الخزانة.