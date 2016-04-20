الجيش يسيطر على القوارشة ببنغازي وداعش ينسحب من درنة

أكد محمد المنفور، آمر قاعدة بنينة في بنغازي، سيطرة قوات الجيش الليبي على منطقة القوارشة في بنغازي بعد قتال استمر منذ يوم الأمس.

وقال المنفور لـ"العربية.نت" إن سلاح الجو نفذ عدة طلعات على حي القوارشة وغرب بنغازي، مستهدفاً عدة تمركزات للمجموعات الإرهابية مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف أن وحدات الجيش قامت بهجوم مباغت منذ صباح اليوم الأربعاء على القوارشة استطاعت خلاله السيطرة تماما على المنطقة وهرب المجموعات الإرهابية إلى مبانٍ عامة يتم التعامل معها قبل إعلان تحرير كامل المدينة.

وقال المنفور إن المجموعات الإرهابية تركت عتادها الثقيل وأسلحتها ومخازن مليئة بالذخيرة قبل فرارها، وهي الآن محاصرة في مبانٍ بعينها يتم التعامل معها، معتبرا أن إعلان تحرير المدينة سيكون خلال أيام.

من جانب آخر، قام سلاح الجو الليبي بعدة غارات على أكبر تمركزات "داعش" في منطقة الفتائح شرق درنة، ما سبب انسحاب التنظيم إلى "حي 400" و"حي الفتائح" بدرنة باتجاه مناطق المخيلي والغزيات الداخلية، حيث يشتبك الجيش مع عناصر التنظيم في هذه المناطق المحاصرين بها.

وأفاد أهالي من مدينة درنة لـ"العربية.نت" أنه فيما انسحب مسلحو التنظيم في "حي 400" في المدينة بشكل كامل، إلا أن خلايا منه لا تزال تتواجد في بعض المزارع بمنطقة الفتائح يعتقد أنها تقوم بعملية تفخيخ المنطقة وتزرع الألغام قبل انسحابها.