حكومة الوفاق ترحب بانتصارات الجيش

رحبت حكومة الوفاق الليبية بانتصارات الجيش الوطني في بنغازي ضد مقاتلي "داعش"، مهنئاً الشعب الليبي بهذه المناسبة.

وقالت الحكومة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها تثمن جهود المؤسسة العسكرية في بنغازي وكل الليبيين الذين قاوموا سيطرة الإرهابيين على مقدرات البلاد في السدرة وسط البلاد وصبراتة غربيها.

وطالبت الحكومة في بيانها مجلس النواب بسرعة إنجاز استحقاقات الاتفاق السياسي لتوحيد جهود الليبيين ضد خطر الإرهاب المحدق بالبلاد.

وثمنت الحكومة جهود الجنود الأبطال الذين قدموا دماءهم فداء للوطن، وقدمت التعازي لأسر ضحايا العمليات الإرهابية التي نفذها تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة في بنغازي وسرت ودرنة وبني وليد.

واعتبر بيان الحكومة أن هذه العمليات الإرهابية تشير إلى أن الإرهاب يستهدف الجميع، مستغلاً التفتت والانقسام السياسي.

ودعا البيان كافة الليبيين إلى الوحدة والتسامي عن الخلافات، وتوجيه السلاح بشكل موحد ضد الإرهاب الذي يذبح أبناءنا لاسيما في سرت.