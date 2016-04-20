ليبيا.. أول وزير عربي يصل طرابلس

أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، الجزائري عبدالقادر مساهل، خلال زيارة إلى العاصمة الليبية، الأربعاء، أن بلاده ستعين سفيراً لها في طرابلس "في أقرب وقت"، وستعيد فتح أبواب سفارتها.

ومساهل هو أول وزير عربي يزور العاصمة الليبية منذ وصول حكومة الوفاق إليها في نهاية مارس.

ووصل الوزير الجزائري المسؤول عن الملف الليبي إلى القاعدة البحرية قادماً من المطار، قبل أن يعقد اجتماعاً مع أعضاء حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

ونشرت الصفحة الرسمية للحكومة في موقع فيسبوك صورة للسراج خلال اجتماعه بمساهل.

وقال مساهل في مؤتمر صحافي مع نائب رئيس حكومة الوفاق، أحمد معيتيق، "سيعين في أقرب وقت سفير في طرابلس"، مضيفاً "أتمنى أن تكون الجزائر أول بلد يعيد فتح سفارته" في العاصمة الليبية.

وأغلقت غالبية السفارات، بينها السفارة الجزائرية، أبوابها مع اندلاع معارك صيف العام 2014 والتي انتهت بسيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على المدينة، وقيام حكومة أمر واقع فيها لم تحظ باعتراف دولي.

وزار طرابلس على مدى الأسبوع الماضي وزراء خارجية دول أوروبية وسفراء، وذلك للمرة الأولى منذ إغلاق البعثات الدبلوماسية أبوابها إثر معارك صيف 2014، وأعلنوا عن سعي دولهم لإعادة فتح سفاراتها.