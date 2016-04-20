ليبيا.. وزير الشؤون المغاربية الجزائري يصل طرابلس

وصل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي بالجمهورية الجزائرية عبدالقادر مساهل صباح اليوم الأربعاء إلى مطار امعيتيقة بطرابلس للقاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيسه فايز السراج.

وبحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، نشرته يوم أمس وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مساهل يزور طرابلس لتأكيد دعم بلاده لجهود السلام في ليبيا.

وقال البيان إن مساهل سيناقش خلال زيارته الوضع في ليبيا من خلال مستجدات الأوضاع الهامة في البلاد إضافة لمناقشة ملفات مشتركة تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين.

وكانت الجزائر دعمت عملية الحوار السياسي في ليبيا واستضافت عدداً من جلسات الحوار بين قادة وأحزاب سياسية في العاصمة الجزائرية مؤكدة على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي والسعي لتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب وإرساء السلام والاستقرار في البلاد.

وينتظر أن يعقد مساهل مؤتمرا صحافياً نهاية زيارته ظهر اليوم.