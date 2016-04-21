عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي ليبيا

الأمم المتحدة تخصص 12 مليون دولار لإغاثة ليبيا

المصدر: العربية.نت - محمد العربي
مساعدات سابقة وصلت ليبيا من دول في مجلس التعاون الخليجي
رابط مختصر

أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 12 مليون دولار لحالات الطوارئ ودعم الاحتياجات الإنسانية في ليبيا.

وبحسب منشور للبعثة الأممية في ليبيا، فإن صندوق برنامج الأمم المتحدة الانمائي خصص 2.50 مليون دولار لمعالجة الاحتياجات الصحية، و 2.48 مليون دولار للمساعدات الغذائية، و2.4 مليون دولار للحفاظ على أرواح النازحين والمهجرين، و1.8 مليون دولار للحماية الأمنية.

وأضافت البعثة في منشورها أن 800 ألف دولار خصصت لتوفير المأوى والاحتياجات الغذائية، إضافة لمليون دولار أخرى لبرامج المياه ومشاريع التعافي المبكر .

وقالت البعثة إن المبلغ المعلن عنه يأتي كخطوة أولى لبرنامج دعم اسقرار ليبيا الذي أعلن عنه في العاصمة التونسية في 12 من شهر ابريل الجاري

كلمات دالّة

#ليبيا, #الأمم المتحدة, #الطوارئ, #الإغاثة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر