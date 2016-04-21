الأمم المتحدة تخصص 12 مليون دولار لإغاثة ليبيا

أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 12 مليون دولار لحالات الطوارئ ودعم الاحتياجات الإنسانية في ليبيا.

وبحسب منشور للبعثة الأممية في ليبيا، فإن صندوق برنامج الأمم المتحدة الانمائي خصص 2.50 مليون دولار لمعالجة الاحتياجات الصحية، و 2.48 مليون دولار للمساعدات الغذائية، و2.4 مليون دولار للحفاظ على أرواح النازحين والمهجرين، و1.8 مليون دولار للحماية الأمنية.

وأضافت البعثة في منشورها أن 800 ألف دولار خصصت لتوفير المأوى والاحتياجات الغذائية، إضافة لمليون دولار أخرى لبرامج المياه ومشاريع التعافي المبكر .

وقالت البعثة إن المبلغ المعلن عنه يأتي كخطوة أولى لبرنامج دعم اسقرار ليبيا الذي أعلن عنه في العاصمة التونسية في 12 من شهر ابريل الجاري