روسيا تحذر من التدخل في ليبيا

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المجتمع الدولي من التدخل في ليبيا دون تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وقال لافروف، في لقاء مع تلفزيون روسيا اليوم: "يجب أن يستند التدخل في ليبيا إلى تفويض من مجلس الأمن وموافقة جميع القوى الليبية"، محذراً من" تدخل دون توفر الشرطين وإلا سيكون التدخل غير شرعي، ويعيد إلى الاذهان التدخل السابق في ليبيا الذي أدى إلى كارثة".

كما أشار إلى أن "روسيا ستعارض بقوة فرض عقوبات من قبل بعض الدول على سياسيين ليبيين"، معتبراً إلى أن "الاتجاه إلى فرض عقوبات على الساسة الليبيين سيؤدي إلى إحباط جهود المصالحة الوطنية".

وأضاف لافروف: "لم نبتعد عن حل الأزمة الليبية وسنستمر في دعم اتفاق الصخيرات فهو الحل عبر الدعم والتشجيع وليس عبر الإرغام والإكراه".

وطالب الوزير الروسي بـ"ضرورة التركيز على حشد جهود الأطراف الليبية عوضاً عن التركيز على حشد الجهود الدولية".