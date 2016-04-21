مفوضية شؤون اللاجئين تعلن عن إمكانية غرق 500 لاجئ

أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عن إمكانية وقوع كارثة إنسانية بعد ورود أنباء عن غرق 500 لاجئ في عرض البحر الأبيض المتوسط غادروا باتجاه الشواطئ الإيطالية من ليبيا.

ونقلت المفوضية في بيان لها الأربعاء عن مهاجرين تم انقاذهم من الغرق قبالة السواحل الليبية أنهم شاهدوا ما يقارب 500 لاجئ قضوا في عرض البحر بسبب غرق مركبهم.

وقال بيان المفوضية إن اللاجئين الذين تم إنقاذهم ونقلهم إلى كالاماتا في اليونان وعددهم 41 شخصا من جنسيات إفريقية من بينهم ثلاث نساء وطفل في الثالثة من عمره شاهدوا مركبا يغرق وعلى متنه أعداد من المهاجرين قدروا عددهم بــ 500 لاجئ.

وعبرت المتحدثة باسم المفوضية كارلوتا سامي عن أسفها عما يمكن اعتباره أحد أسوأ الحوادث التي تعرض لها اللاجئون خلال هذا العام.