نائب رئيس حكومة الوفاق يزور روما لحشد الدعم لحكومته

وصل أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية، ظهر اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيطالية روما.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية، إن معيتيق وصل إلى روما رفقة وفد مكون من 8 أعضاء للقاء مسؤولين إيطاليين، من بينهم وزير الداخلية الإيطالي خلال الزيارة.

وبحسب مصادر خاصة مقربة من حكومة الوفاق الليبية لــ"العربية.نت" فإن محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية، والعارف خوجة وزير الداخلية هما من بين الوفد الليبي، حيث سيجري الوفد سلسلة من اللقاء مع مسؤولين إيطاليين في مسعى لحشد المزيد من الدعم لحكومة الوفاق.

وقالت المصادر إن الجمود السياسي في البلاد الذي سببه فشل مجلس النواب في عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة جعل الأخيرة تفكر في زيارة عدد من عواصم الدول الغربية لمناقشة وضع حكومة الوفاق مع شركائها الدوليين في حال استمرار تصلب مواقف كتل برلمانية تمانع في منح الثقة للحكومة.

وقالت المصادر إن الزيارة الأولى كانت إلى إيطاليا بسبب الصلات القوية التي تربط نائب رئيس الحكومة معيتيق بوزير الخارجية الإيطالي باولو جنتليوني.