ليبيا.. إصابة رئيس حرس المنشآت النفطية

أصيب آمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى، إبراهيم الجضران، في اشتباكات حصلت فجر اليوم السبت إثر هجوم مسلحي تنظيم داعش على منطقة جنوب البريقة.

وقالت مصادر مقربة من غرفة حرس المنشآت النفطية، إن القتال لا يزال مستعرا بين حرس المنشآت النفطية ومسلحي التنظيم جنوب البريقة.

وأضافت المصادر في حديث خاص لــ"العربية.نت" أن مسلحي التنظيم هاجموا فجر اليوم بشكل مباغت قوة تابعة للحرس بمنطقة "وادي الفارغ" التي تبعد 50 كلم جنوب البريقة النفطية، ما تسبب في مقتل اثنين من قوات الحرس وجرح آخرين.

وقالت المصادر إن الجضران أصيب بعد وصوله إلى موقع الاشتباك على رأس قوة من حراسات النفط.

وقالت المصادر إن منطقة الاشتباك تعد أهم مواقع النفط بليبيا، حيث تطل على عدد من الحقول في حوض زلة ومرادة، وتمتد إلى الشمال لتصل إلى مجمع البريقة النفطي الذي يتوفر على عدد كبير من المنشآت النفطية وميناؤها يعد أهم موانئ تصدير النفط.

وأفادت المصادر أن تنظيم داعش يتحرك عبر طرق الصحراء المتاخمة للهلال النفطي بحرية تامة في ظل غياب الدولة ومؤسساتها العسكرية.