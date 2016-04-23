ليبيا.. 25 قتيلاً في درنة جراء ألغام داعش

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الألغام التي زرعها تنظيم داعش في المناطق التي انسحب منها بمدينة درنة إلى 25 شخصا خلال 48 ساعة الماضية. وأفادت مصادر طبية من درنة بأن المستشفى استقبل منذ الأربعاء الماضي وحتى الجمعة 25 قتيلا جراء الألغام والمفخخات.

وأوضحت المصادر أن القتلى هم من بين عشرات المصابين الذين يتعالجون من إصابتهم المتوسطة والخفيفة.

وكان تنظيم داعش قد انسحب بشكل مفاجئ الأربعاء الماضي من مرتفعات الفتائح وحي الـ400 بعد سيطرته على تلك المناطق منذ عدة أشهر.

ولا تزال الأنباء تتضارب بشأن وجهتهم، بعد انسحابهم إلى المناطق الداخلية في المخيلي والعزيات قبل أن يختفي مسلحو التنظيم إثر تعرضهم لضربات جوية من قبل سلاح الجو.

سقوط مروحية بمطار الأبرق

إلى ذلك، قتل 3 أشخاص وجرح 4 عصر الجمعة جراء سقوط مروحية إسعاف بالقرب من مدرج مطار الابرق شرق البلاد.

وأوضحت مصادر خاصة من مطار الابرق لـ"العربية نت" أن المروحية التابعة للجيش كانت تقل جرحى من أرض المعارك بمدينة بنغازي إلى مطار الأبرق لنقلهم خارج البلاد لتلقي العلاج.

وأضافت أن اثنين من طاقم الطائرة وأحد الجرحى قضوا نتيجة سقوط الطائرة. وأكدت المصادر أن سقوط المروحية كان بسبب عطل فني طرأ قبيل هبوطها بالمطار.