مجلس الأمن يطالب باعتراض قوارب الموت قبالة سواحل ليبيا

طالب مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتطبيق قراراته المتعلقة بمنع قوارب الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

وفي بيان له، طالب المجلس أعضاءه بضرورة تطبيق قراره 2240 القاضي باعتراض قوارب تجار البشر التي تنطلق من السواحل الليبية باتجاه جنوب أوروبا.

وأعرب المجلس عن أسفه لحادث غرق 500 لاجئ في عرض البحر المتوسط الأسبوع الماضي بعد غرق مركبهم، متخوفا من ازدياد تفاقم هذه الظاهرة التي لا تزال تعرض حياة اللاجئين إلى الخطر على يد شبكات تجار البشر خصوصا في ليبيا.

وفيما طالب البيان بضرورة محاسبة المسؤولين بموجب القانون الدولي، حث الدول الأعضاء على زيادة التنسيق مع المؤسسات الدولية لمواجهة تفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر وتعريض أرواحهم للخطر.

وشدد البيان على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالتزاماتهم واضطلاعهم بالمسؤولية في مواجهة خطر تدفق المهاجرين.