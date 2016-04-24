داعش يعلن النفير في ليبيا وينسحب من بنغازي ودرنة

أعلن تنظيم "داعش" النفير العام في ليبيا، وانسحب من بنغازي ودرنة شمال شرق البلاد.

فقد كشف الناطق باسم غرفة عمليات أجدابيا، أكرم بوحليقة، أن التنظيم انسحب نحو مدينة سرت، التي تعتبر معقله الرئيسي في ليبيا، بسبب تكبده خسائر فادحة في المعدات والأرواح، وانسحب نحو سرت تجنباً لفتح جبهات عدة في المنطقة.

وبحسب المصادر العسكرية، يقدر عدد الآليات المنسحبة بـ45 آلية. وقد نجح سلاح الجو اليبي في تدمير 15 آلية، منها في وادي علي.

لكن رغم انكسار "داعش" وانسحابه من عدد من المدن الليبية، شن مسلحوه هجمات جديدة للاستيلاء على ميناء البريقة النفطي.

واندلعت الاشتباكات بين حرس المنشآت النفطية ومسلحي التنظيم جنوب ميناء البريقة النفطي، ما أدى إلى مقتل وإصابة خمسة من حرس المنشآت النفطية في المواجهات، بينهم إبراهيم الجضران، قائد حرس المنشآت النفطية. وتكبد التنظيم خسائر كبيرة في الأرواح، وترك خلفه ست مركبات عسكرية بأسلحتها، وفق ما أكد الحرس النفطي.

وفي تطور لافت، لم يستبعد وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، إرسال قوات برية إلى ليبيا، مشترطاً موافقة البرلمان.