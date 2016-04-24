قتلى من الجيش الليبي جراء متفجرات وألغام

قتل عبدالله اللافي، آمر أحد محاور القتال بمدينة أجدابيا وأربعة جنود آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة جنوب شرقي المدينة.

وقالت مصادر عسكرية لــ"العربية.نت" إن سرية اللافي ورفاقه قضوا أثناء عملية استطلاع تنفذها سرية تابعة للجيش على الطريق الصحراوي الرابط بين أجدابيا وطبرق بعد أن عثورا على سيارة مفخخة كانت متوقفة على الطرق انفجرت حال وصولهم لها.

وبحسب ذات المصادر، فإن تنظيم داعش الذي بدأ يتهاوى شرق البلاد بسبب عمليات الجيش الكثيفة ضده في بنغازي ودرنة تحول لاستخدام السيارات المفخخة وتلغيم المباني، حيث قتل ثلاثة جنود تابعين لكتيبة الهندسة العسكرية في منطقة الفتائح شرق درنة أثناء تفكيكهم لألغام أرضية كان التنظيم زرعها في مزارع المنطقة قبل انسحابه.

وقالت المصادر إن فرق الجيش التي تعمل على السيطرة على الطرقات الداخلية الرابط بين شرق البلاد وسرت تمكنت من إعطاب أكثر من سيارة مفخخة في مناطق العزيات والمخيلي وغيرها.