ليبيا.. الحكومة تتسلم مقر وزارة المواصلات

تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية الأحد مقر وزارة المواصلات في طرابلس، بعد يوم من تسلمها مقر وزارة أخرى، في خطوة إضافية نحو ترسيخ سلطتها في العاصمة.

ودخل محمد عماري وزير الدولة في الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة إلى مقر الوزارة حيث تم التوقيع على أوراق التسليم.

وتحت عنوان "تسليم واستلام"، وقع ممثل الحكومة عماري، وممثل عن الإدارة العامة للأمن المركزي وممثل عن وزارة الداخلية على محضر التسليم.

وكتب على إحدى أوراق المحضر إنه "بتاريخ اليوم الأحد (...) تم استلام مقر وزارة المواصلات والنقل البري بالكامل".

وتسلمت حكومة الوفاق السبت مقر وزارة الحكم المحلي، بحسب ما أفاد المكتب الاعلامي للحكومة.

وفي بداية الاسبوع، تسلمت الحكومة التي تحاول ترسيخ سلطتها في العاصمة منذ دخولها إليها نهاية مارس، مقري وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

وانبثقت حكومة الوفاق الوطني من اتفاق سلام وقع في المغرب في ديسمبر بواسطة الأمم المتحدة من قبل برلمانيين. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.