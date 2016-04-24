ليبيا.. 50 نائباً داعماً للوفاق يصلون طرابلس

وصل إلى العاصمة طرابلس نحو 50 نائباً من النواب الداعمين لحكومة الوفاق بمجلس النواب.

وقال محمد الرعيض، أحد النواب الداعمين للحكومة، إن جلسات تشاور لا تزال مستمرة بطرابلس بين النواب الداعمين لحكومة الوفاق بشأن تحديد مدينة ليبية يتم فيها عقد جلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محمد شعيب لتمكين حكومة الوفاق من أداء قسمها القانوني ومنحها الإذن لمباشرة أعمالها.

ورجح الرعيض أن يتفق النواب على اختيار مدينة غدامس غرب البلاد مكاناً لانعقاد الجلسة المنتظرة.

وأعلن عدد النواب عبر بيان متلفز الخميس الماضي عن منح 102 نائب الثقة لحكومة الوفاق.

وبحسب البيان، فإن النواب اضطروا إلى عقد جلسته بأحد فنادق طبرق بسبب منعهم من قبل نواب معارضين للحكومة من دخول مقر البرلمان.

وأشار البيان إلى أن النواب تعرضوا للأذى النفسي والجسدي من شتم واعتداء بالضرب في محاولتهم لعقد الجلسة بقاعة المجلس.

ولم يصدر عن رئاسة مجلس النواب أي رد فعل رسمي إزاء مساعي أغلبية النواب الاجتماع خارج مقره الرسمي بطبرق.