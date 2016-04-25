إيطاليا تبدي استعدادها للتدخل في ليبيا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، أن بلاده لن ترسل قواتها إلى ليبيا إلا اذا طلبت حكومة الوفاق مساعدة دولية.

وقال رينزي في تصريحات صحافية اليوم الاثنين إن بلاده ستتدخل في ليبيا عسكريا ضمن المجموعة الدولية إذا طلبت حكومة الوفاق مساعدتها بشكل رسمي من المجتمع الدولي.

وقال "إننا أبلغنا حكومة الوفاق أننا على استعداد لحمايتها وللقيام بدور قوي داخل ليبيا اذا طلبت منا ذلك".

وأضاف "يجب على المجتمع الدولي أن يحدد أهدافه بدقة بشأن ليبيا فلا مجال للمغامرات".

وطالب رينزي المجتمع الدولي بضرورة تكثيف جهوده لمواجهة أزمة المهاجرين، خصوصا في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة.