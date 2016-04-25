الجيش يواصل حربه على المجموعات الإرهابية شرق ليبيا

أكدت مصادر عسكرية ليبية أن سلاح الجو الليبي مستمر في قصف مواقع الجماعات المتطرفة في درنة والمناطق المتاخمة لها شرق البلاد.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن سلاح الجو قصف خلال اليوم وأمس مناطق بومسافر وعددا من المباني ومقرات الشركات أسفل الجبل وبعض المزارع التي تتخذها المجموعات الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة مقرات لها.

وأضافت أن القيادة العامة للجيش تؤكد أن الحرب على المجموعات الإرهابية في درنة مستمرة ولم تتوقف بانسحاب مجموعات "داعش" من منطقة الفتائح، "فالمجموعات المسيطرة على درنة هي الأخرى إرهابية"، حسب المصادر.

وقالت إن خطط الجيش قد نجحت بدرجة كبيرة حيث استطاع سلاح الجو قطع خطوط الإمداد عن المجموعات الإرهابية في المناطق الداخلية جنوب درنة وعلى طول الطريق الصحراوي الرابط بين طبرق واجدابيا وحتى المناطق الجنوبية المتاخمة للهلال النفطي، حيث يستهدف أي تحرك مشبوه بهذه المناطق.

وفي بنغازي، قالت المصادر إن قوات الجيش تتعامل مع خلايا الإرهاب التي لا تزال تتنقل بمنطقة القوراشة، بينما سيطرت بشكل كلي على منطقة تيكا غرب المدينة.