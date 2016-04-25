المجلس الأعلى يطالب حكومة ليبيا بتشكيل قوة لتحرير سرت

طالب المجلس الأعلى للدولة الليبية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بضرورة الإسراع في تشكيل قوة عسكرية من مناطق مختلفة لتحرير مدينة سرت من المجموعات الإرهابية.

ودعا المجلس في بيانه حكومة الوفاق إلى تكليف قيادات عسكرية ليبية لتشكيل القوة الى حين اتخاذ الحكومة قرارها بشأن شاغلي المناصب العسكرية والأمنية وفق الاتفاق السياسي، بحسب البيان.

وطالب رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي، حكومة الوفاق بمخاطبة مجلس الأمن بشأن السماح للحكومة باستيراد الأسلحة النوعية اللازمة لمعركة سرت.

وقال البيان إن هذه الدعوة تأتي على خلفية الأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها المواطنون بمدينة سرت التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" الذي بدأ بالتحرك للسيطرة على موارد النفط وإشاعة الفوضى في ليبيا.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد أعلن عن بدء جلساته في طرابلس الأيام الماضية، وهو مؤلف من عدد من أعضاء المؤتمر الوطني السابق، مما أثار جدلا واسعا حول قانونية تدشين جلساته قبل اعتماد الاتفاق السياسي من قبل مجلس النواب.