ليبيا.. المجلس الرئاسي يتسلم 3 مقار وزارية جديدة

تسلم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية 3 مقرات وزارية في طرابلس، من بينها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التي تعد أبرز وزارة يتسلمها المجلس الرئاسي منذ دخوله إلى العاصمة يوم الثلاثين من مارس الماضي.

وقد وقع محمد عماري، عضو المجلس الرئاسي ورئيس لجنة استلام المقار الحكومية، على محضر التسليم والاستلام في مقر وزارة الخارجية كما تسلم مقري وزارتي التخطيط والاوقاف، وذلك بحسب بيان المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق الوطني.

يذكر أن المجلس الرئاسي تسلم إلى الآن 8 مقرات وزارية هي الخارجية والأوقاف والتخطيط والمواصلات والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والاسكان والشباب والرياضة.