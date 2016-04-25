حكومة الوفاق الليبية تتسلم مقر الخارجية في طرابلس

تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس، الاثنين، مقر وزارة الخارجية، وهي أبرز وزارة تتسلمها في العاصمة منذ شروعها في هذه العملية قبل أسبوع.

ووقع وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة في حكومة الوفاق، محمد عماري، على محضر التسليم والاستلام في مقر وزارة الخارجية شمال طرابلس، يرافقه عدد من المسؤولين الأمنيين، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ومقر وزارة الخارجية هو سادس مقر وزاري تتسلمه حكومة الوفاق منذ الاثنين الماضي، بعد استلامها مقرات وزارات المواصلات والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والإسكان والشباب والرياضة.

وقال عماري لفرانس برس في مقر الوزارة: "اليوم تم استلام مقر وزارة الخارجية، وهذه وزارة سيادية مهمة. وسنستلم هذا الأسبوع مقرات وزارات الأوقاف والتخطيط والتعليم والعمل".

وذكر أن "عملية الاستلام والتسليم تسير بشكل جيد، وكل الجهات المسؤولة عن تأمين المقرات متعاونة جداً".

ويتولى وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد طاهر السيالة، الذي كان نائباً لوزير الخارجية في عهد نظام معمر القذافي، وموظفاً في هذه الوزارة منذ العام 1975.

وأضاف عماري أنه "بمجرد تأدية اليمين الدستورية، سيبدأ الوزراء العمل من داخل مقرات الوزارات".