حكومة ليبيا تحذر من سيطرة أتباع القذافي على موارد النفط

حذر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، من عزم مجموعات موالية للنظام السابق التنسيق مع جماعة إفريقية متمردة للسيطرة على مواقع النفط.

وقال المجلس في بيان له إنه تلقى تقارير تفيد بوجود تنسيق بين قوة مسلحة تابعة لأنصار النظام السابق تعاونت معها مجموعات متمردة من دول الجوار الإفريقي هدفها السيطرة على مواقع نفطية في البلاد.

وأشار البيان إلى وجود مساعٍ لإفساد مشروع الوفاق الليبية من خلال السيطرة على مصدر دخل البلاد الرئيس لابتزاز حكومة الوفاق.

وطالب البيان حرس المنشآت النفطية بالاستعداد للتصدي لأي هجوم على مواقع النفط.

كما طالب البيان المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بزيادة تعاونها من أجل مراقبة الحدود ووقف تدفق المهاجرين والسلاح اللذين يمكن الاستعانة بهما في تدبير أي هجوم على الموارد النفطية.